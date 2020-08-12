Звездопад Персииды можно будет увидеть без специальных астрономических приборов

Жители России смогут увидеть звездопад Персииды в ночь на 13 августа без специальных астрономических приборов. Правда, для этого придется уехать подальше от городских огней.

Метеорный поток станет наиболее активным в среду, 13 августа. Идеальное время — до полуночи, так как после на небе появится убывающая Луна. Но уже 12 августа некоторым счастливчикам удалось увидеть это природное явление.

«Для наблюдения метеорного дождя, который будет виден на всей территории России, не нужны никакие астрономические приборы, поэтому при наличии безоблачной погоды насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий», — рассказали представители пресс-службы Московского Планетария. Их слова приводит ТАСС.

Август традиционно считается месяцем с наибольшим количеством звездопадов. И из них метеорный поток Персииды — самый яркий и активный. В ближайшие сутки скорость потока достигнет 110 метеоров в час.

Жители средней полосы России смогут увидеть «падающие звезды» в северо-восточной части небе. Свечение самых ярких из них может продлиться до нескольких секунд.

В Подмосковье тоже можно отлично увидеть поток Персииды. Для этого есть несколько идеально подходящих мест.