Звездопад Персеиды смогут увидеть жители Москвы и области в ночь на 12 августа

В ночь на 12 августа жители Северного полушария смогут увидеть ежегодное явление — звездопад Персеиды. Об этом в беседе с изданием «Москва-24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

В этом году пик метеорного потока совпадает с полнолунием. По словам Рублевой, это снижает видимость метеоритов. Она порекомендовала наблюдать за звездопадом ближе к полуночи. Также Рублева посоветовала следить за метеорным потоком невооруженным глазом.

«Смотрите двумя глазами, без вспомогательных приборов. Глаза дают большое поле зрения, они подвижные, и можно обозревать большой участок неба», — поделилась она.

Также Рублева отметила, что поток Персеиды считают одним из самых красивых астрономических событий конца лета. Сам по себе этот звездопад представляет собой движение ярких метеоров. По словам Рублевой, эти космические тела оставляют след в момент, когда сгорают при входе в атмосферу из-за трения о воздух. Она подчеркнула, что более длинный и яркий след оставляют массивные метеорные частицы.