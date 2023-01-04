Общество 04 января 2023, 14:00 «Быть нужным и создавать красоту». Звездный стилист Наумко — об источниках вдохновения Звездный стилист Наумко назвал общение источником своего вдохновения

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Уходящий год был богат на громкие события, но у каждого в жизни были свои победы. Стилист, звездный парикмахер Александр Наумко из Троицка рассказал «360» о том, где находит вдохновение в работе и за что благодарен 2022 году.

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Далее — его прямая речь.

Меня очень вдохновляет общение с успешными людьми, профессионалами, единомышленниками, их поддержка и вера в меня. Когда ты окружен правильными людьми — это мотивирует и вдохновляет тебя самого.

Лучший момент года — это когда мои довольные клиенты пишут свои отзывы и выкладывают в социальных сетях свои фото с отметками меня.

Быть нужным, полезным, создавать красоту для меня, как для профессионала, очень важно.

Уже больше 15 лет я служу в индустрии красоты и работаю на два города — Одинцово и Москву, сам живу в Подмосковье и планирую только развиваться в этом направлении.

В 2022-м я получил три премии в профессиональной области, одна из них прошла в Красногорске и оставила неизгладимые впечатления в моей памяти. Это мотивирует меня идти вперед. Всегда!

Этот год был прекрасным, потому что получилось вырасти в профессиональном плане, получить награды и расширить круг знакомств. Я живу в Троицке, так что получалось много времени проводить за городом и наслаждаться этими мгновениями.