Звездный юрист рассказал о судьбе рекламных фото ведущего «Русского лото»

Перед каждой фото- или видеосъемкой герои и руководство подписывают договор об отчуждении интеллектуальных прав.

«Скорее всего, у Михаила был договор с обществом с ограниченной ответственностью», — предположил Гудас.

Перед творческим процессом ведущий дает разрешение на использование персональных данных, съемку и последующую обработку снимков. Условие согласия на использование этих кадров всевозможными способами прописано в статье № 1270 Гражданского кодекса РФ. Причем это происходит как в рамках программы, так и отдельно, уточнил звездный юрист.

Такое согласие обязательно заключается с организаторами съемок. Однако если оно было и его срок действия истек, все факты использования снимков считаются незаконными.

«Уверен, что у него, как и у гостей шоу, такое соглашение точно было», — добавил Гудас.

Ведущему стало плохо на съемках телевизионной программы вечером 19 сентября. Врачи увезли его в больницу, а по дороге ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики диагностировали у Борисова воспаление легких, а позже анализы подтвердили коронавирус. Сестра Нина Борисова не исключила проблем с сердцем у брата.

Борисову был 71 год. На протяжении 26 лет он вел программу «Русское лото».