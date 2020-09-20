facebook_pixel
    20 сентября 2020, 16:44

    Звездный юрист рассказал о судьбе рекламных фото ведущего «Русского лото»

    Алена Макаренко

    Ряд сайтов с акциями и розыгрышами изобилует изображениями ведущего передачи «Русское лото» Михаила Борисова, который умер 20 сентября. Права на эти снимки принадлежат организаторам шоу. В этом уверен звездный юрист Алексей Гудас, сообщило ИА Nation News.
    Звездный юрист рассказал о судьбе рекламных фото ведущего «Русского лото»

    Перед каждой фото- или видеосъемкой герои и руководство подписывают договор об отчуждении интеллектуальных прав.

    «Скорее всего, у Михаила был договор с обществом с ограниченной ответственностью», — предположил Гудас.

    Перед творческим процессом ведущий дает разрешение на использование персональных данных, съемку и последующую обработку снимков. Условие согласия на использование этих кадров всевозможными способами прописано в статье № 1270 Гражданского кодекса РФ. Причем это происходит как в рамках программы, так и отдельно, уточнил звездный юрист.

    Такое согласие обязательно заключается с организаторами съемок. Однако если оно было и его срок действия истек, все факты использования снимков считаются незаконными.

    «Уверен, что у него, как и у гостей шоу, такое соглашение точно было», — добавил Гудас.

    Ведущему стало плохо на съемках телевизионной программы вечером 19 сентября. Врачи увезли его в больницу, а по дороге ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики диагностировали у Борисова воспаление легких, а позже анализы подтвердили коронавирус. Сестра Нина Борисова не исключила проблем с сердцем у брата.

    Борисову был 71 год. На протяжении 26 лет он вел программу «Русское лото».

    Новости SMI.FM