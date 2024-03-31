Общество 31 марта 2024, 17:47 Звезде сериала «Солдаты» диагностировали рак легкого Shot: у актера Мадянова из сериала «Солдаты» выявили рак легкого РИА «Новости»

Читать 360tv в

Злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов диагностировали известному актеру Роману Мадянову. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 61-летний артист начал проходить курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни.

Реклама

Мадянов обратился к медикам из-за сильной слабости, ему провели противоопухолевую лекарственную терапию, выявив злокачественное образование.

Кроме того, у актера обнаружили кисты в печени, селезенке и почках. Мадянова выписали с рекомендацией наблюдения по месту жительства и назначили еще одно противоопухолевое лечение в апреле.

Мадянов известен большому кругу зрителей по ролям в сериалах «Солдаты», «Шаляпин», «Охота на изюбря», фильмах «Команды мечты», «По щучьему велению» и «СуперБобровы». В 1995 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».