Общество 22 марта 2024, 14:27 Звезда «Железного человека» раскритиковала фильмы про супергероев Пэлтроу обрушилась с критикой на фильмы о супергероях из-за их неоригинальности Billy Bennight/AdMedia/globallookpress

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Актриса и звезда фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу считает, что Голливуд напрасно тратит большие суммы на супергеройские фильмы. Таким мнением она поделилась в беседе с изданием TMZ.

Пэлтроу солидарна с режиссером фильма «Американское чтиво» Кордом Джефферсоном, призвавшим на церемонии вручения премии «Оскар» вкладывать деньги в небольшие инди-проекты.

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Актриса считает, что современные студии расходуют большие ресурсы на высокобюджетные фильмы о супергероях, что негативно влияет на их содержание. По ее словам, важно сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного контента.

«Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», — заявила она.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с коллегой по цеху Мэттью Перри. Их знакомство состоялось во время фестиваля в 1993 году, когда оба еще не были знаменитыми.