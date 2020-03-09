Звезда «Уральских пельменей» бросила мужчин ради детей
Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал подробности ухода актрисы из труппы. Он предположил, что Михалковой просто пора заняться личной жизнью. Внутри команды это сделать никак не получится: все мужчины женаты, с детьми и старые.
«Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому — 72, это я», — пошутил Мясников. Интервью с ним опубликовал сайт издания «7 дней».
Мясников, посерьезнев, уточнил, что их коллега сейчас занялась другими проектами. Сейчас она участвует в новом сезоне детского КВН. Над проектом шоу работает творческое объединение «Александр Масляков и компания» («АМИК»), телеканал СТС и актер Михаил Галустян, известный своей любовью к ребятне: коллеги рассказывают, что он часто относится ко всей малышне, как к собственным детям.
Действительно, в Instagram Михалковой появилось много фотографий со съемок этого проекта. Судя по восторженному тону актрисы, общение с детьми ей доставляет настоящее удовольствие. Она даже научилась немного сплетничать с девочками: например, запросто может обсудить с ними секреты макияжа или как брать попользоваться маминой помадой, чтобы та не заметила.