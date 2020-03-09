Звезда «Уральских пельменей» бросила мужчин ради детей

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова покинула коллектив. В команде предположили, что ради личной жизни. Сама артистка заверила, что сейчас работает над детским КВН в команде с ТО Маслякова, Галустяном и СТС.

Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал подробности ухода актрисы из труппы. Он предположил, что Михалковой просто пора заняться личной жизнью. Внутри команды это сделать никак не получится: все мужчины женаты, с детьми и старые.

«Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому — 72, это я», — пошутил Мясников. Интервью с ним опубликовал сайт издания «7 дней».

Мясников, посерьезнев, уточнил, что их коллега сейчас занялась другими проектами. Сейчас она участвует в новом сезоне детского КВН. Над проектом шоу работает творческое объединение «Александр Масляков и компания» («АМИК»), телеканал СТС и актер Михаил Галустян, известный своей любовью к ребятне: коллеги рассказывают, что он часто относится ко всей малышне, как к собственным детям.

Действительно, в Instagram Михалковой появилось много фотографий со съемок этого проекта. Судя по восторженному тону актрисы, общение с детьми ей доставляет настоящее удовольствие. Она даже научилась немного сплетничать с девочками: например, запросто может обсудить с ними секреты макияжа или как брать попользоваться маминой помадой, чтобы та не заметила.