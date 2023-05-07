Общество 07 мая 2023, 12:24 Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов скончался в Петербурге Актер Александр Тютрюмов скончался на 65-году жизни Кинопоиск

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге скончался российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер Александр Тютрюмов, ему было 64 года. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Информация о причине смерти не уточняется.

Реклама

Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области. Профильное образование получил во ВГИКе. Играл в Народном театре Подорожья, затем стал актером киностудии «Ленфильм».

Наибольшую известность Тютрюмову принесли роли в популярных в нулевые сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Продюссировал ленту «Особенности национальной политики». Его режиссерская работа — картина «Искушение».

За роль в фильме «Цветы календулы» награжден премией «Лучший дебют» 6-го Международного кинофестиваля «Балтийская жемчужина».

Ранее стало известно о смерти актера фильмов и сериалов Михаила Бескоровайного в возрасте 65 лет. Причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.