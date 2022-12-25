Общество 25 декабря 2022, 09:15 Звезда смешанных единоборств скончался в возрасте 45 лет Промоушен UFC сообщил о смерти члена Зала славы Стефана Боннара Twitter

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Бывший боец UFC Стефан Боннар умер на 46-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба американского бойцовского промоушена.

«Все семья UFC скорбит из-за смерти Стефана Боннара. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении UFC.

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Вероятной причиной смерти бойца стали проблемы с сердцем. Глава промоушена Дэйна Уайт отметил, что Боннар был одним из самых знаковых бойцов для организации.

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«Боннар не будет забыт нами, его поединок с Форрестом Гриффином навсегда изменил этот спорт. Стеф всегда отдавал себя полностью в октагоне, его любили болельщики. Нам будет очень сильно его не хватать», — сказал он.

В профессиональной карьере Боннар провел 24 поединка, одержав 15 побед и потерпев девять поражений. За время активных выступлений он встречался в восьмиугольнике с такими именитыми бойцами, как Андерсон Сильва, Тито Ортис, Марк Коулман, Рашад Эванс, Джонс Джонс и другими.

Свой последний бой Боннар провел в ноябре 2014 года, проиграв раздельным решением судей Ортису.

В 2013 году Боннара включили в Зал славы UFC.