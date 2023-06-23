Общество 23 июня 2023, 08:48 Звезда сериала «Клон» снялась обнаженной в ванне Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли опубликовала откровенные снимки из ванной Джованна Антонелли / социальные сети

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Популярная бразильская актриса Джованна Антонелли в социальной сети опубликовала откровенные снимки из ванной.

На опубликованных кадрах 47-летняя женщина продемонстрировала подтянутое тело, приведя подписчиков в восхищение.

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«Настоящая красавица! Джо, ты просто великолепна! Ты нас вдохновляешь на большие дела, Жади!» — написали они в комментариях к публикации.

При этом некоторые почитатели нашли эти фотографии чрезмерно откровенными.

Антонелли получила мировую известность благодаря роли в сериале «Клон», в которой она сыграла роль Жади. На протяжении сюжета девушка пыталась выбрать свою судьбу между мужем Саидом, своей первой любовь Лукасом и Лео, который был клоном погибшего в авиакатастрофе брата-близнеца Лукаса.

Ранее Антонелли порадовала поклонников горячим танцем своей киногероини, продемонстрировав эффектные движения бедрами под энергичную музыку.