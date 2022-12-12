Общество 12 декабря 2022, 13:58 Звезда сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович скончался в возрасте 48 лет

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Белорусский и российский актер Сергей Зыгмантович, более известный по работам в сериале «Каменская», скончался на 49 году жизни. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным Nation News, помимо актерской деятельности артист также занимался режиссурой и продюсированием.

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Сергей Зыгмантович известен широкой публике по фильмам «Курсанты», «Я сыщик», «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью». О причинах смерти актера ничего не известно.

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