12 декабря 2022, 13:58
Звезда сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович скончался в возрасте 48 лет
Белорусский и российский актер Сергей Зыгмантович, более известный по работам в сериале «Каменская», скончался на 49 году жизни. Об этом сообщила «Российская газета».
По данным Nation News, помимо актерской деятельности артист также занимался режиссурой и продюсированием.
Реклама
Сергей Зыгмантович известен широкой публике по фильмам «Курсанты», «Я сыщик», «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью». О причинах смерти актера ничего не известно.
Реклама
Актеры
Реклама
Реклама