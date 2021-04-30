Звезда сериала «Доктор Кто» лишился кинопремии BAFTA из-за обвинений в домогательствах

Актер Ноэль Кларк, звезда сериала «Доктор Кто», остался без премии Британской академии кино и телевизионных искусств из-за обвинений в харрасменте, рассказал The Sun.

Награду ему вручили меньше месяца назад, однако после этого больше 20 женщин обвинили актера в фактах домогательства и отправлении личных интимных фото. Женщины уверяют, что он сделал это в период с 2004 по 2019 год, добавила «Газета.ru».

«За свою 20-летнюю карьеру в работе я главными всегда считал инклюзивность и разнообразие, на меня никогда не жаловались. Если кто-то из тех, кто работал со мной, когда-либо чувствовали недостаток комфорта или уважения, я приношу искренние извинения», — заключил он в своем обращении.