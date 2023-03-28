28 марта 2023, 09:22
Звезда «Мстителей» встал на ноги после аварии со снегоуборочной машиной
Актер Джереми Реннер начал заниматься на тренажере после аварии со снегоуборочной машиной
Голливудский актер Джереми Реннер начал процесс реабилитации после аварии со снегоуборочной машиной, работая на тренажере. Видео он поделился на странице в социальной сети.
На опубликованных кадрах видно, что актер занимается на антигравитационной беговой дорожке. Преимущество этого тренажера заключается в том, что спортсмен не использует весь вес своего тела, не нагружая слишком сильно связки и мышцы.
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Реннер восстанавливается после несчастного случая со снегоуборочной машиной, который произошел зимой. Актер прибыл на подмогу к своему родственнику, который на автомобиле увяз в сугробе.
Джереми покинул кабину снегоуборочной машины, не поставив ее на ручной тормоз. В итоге техника скатилась на мужчину, он получил более 30 переломов и перенес две операции.
Актер известен широкой публике по роли Соколиного Глаза во франшизе «Мстители» от киностудии Marvel.
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