Общество 28 марта 2023, 09:22 Звезда «Мстителей» встал на ноги после аварии со снегоуборочной машиной Актер Джереми Реннер начал заниматься на тренажере после аварии со снегоуборочной машиной

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Голливудский актер Джереми Реннер начал процесс реабилитации после аварии со снегоуборочной машиной, работая на тренажере. Видео он поделился на странице в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что актер занимается на антигравитационной беговой дорожке. Преимущество этого тренажера заключается в том, что спортсмен не использует весь вес своего тела, не нагружая слишком сильно связки и мышцы.

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Реннер восстанавливается после несчастного случая со снегоуборочной машиной, который произошел зимой. Актер прибыл на подмогу к своему родственнику, который на автомобиле увяз в сугробе.

Джереми покинул кабину снегоуборочной машины, не поставив ее на ручной тормоз. В итоге техника скатилась на мужчину, он получил более 30 переломов и перенес две операции.

Актер известен широкой публике по роли Соколиного Глаза во франшизе «Мстители» от киностудии Marvel.