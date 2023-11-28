Общество 28 ноября 2023, 16:14 Звезда кинокартины «Теща» Лыков рассказал, что в фильме будут очень трогательные моменты

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Советский и российский актер театра и кино Александр Лыков, сыгравший роль мужа героини Гузеевой в новом фильме «Теща», признался, что в картине будут как смешные, так и трогательные моменты. Об этом он сообщил сайту kp.ru.

По словам артиста, продюсер фильма лично поблагодарил его за одну трогательную сцену. Актер даже и не догадывался, что она вызовет такую реакцию.

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Отмечается, что один из самых ожидаемых фильмов сезона «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым выйдет в широкий прокат 30 ноября.