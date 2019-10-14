Звезда К-роp найдена мертвой в своем доме

Звезда южнокорейского шоу-бизнеса 25-летняя Солли (настоящее имя — Чхве Чжин Ри) умерла в своем доме недалеко от Сеула. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Тело артистки нашел ее менеджер. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на заявление полиции Сеула. Корейские правоохранители не исключают, что молодая певица покончила с собой.

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Как передало BBC, Солли приостановила свою карьеру после травли, которая была развернута против нее в последний месяц в интернете.

Чхве Чжин Ри родилась 29 марта 1994 года. В 2009 году она стала участницей К-рор группы f(x) и взяла себе псевдоним Солли. Девушки выпустили четыре студийных альбома.

В 2015 году Солли покинула группу и начала сниматься в кино. Она сыграла в фильмах «Король моды», «Настоящий», «Пираты», а также в сериалах «Персона», «Отель „Дель Луна“» и «Для тебя во всем цвету».

Артистка была известна своим откровенным поведением. Так, в 2016 году она показала в Сети свою грудь. После этого певица и актриса столкнулась с травлей. СМИ в ноябре 2016 года написали, что Солли пыталась свести счеты с жизнью. Ее экстренно госпитализировали в одну из больниц Сеула.

В сентябре Солли вновь показала грудь во время прямого эфира в Instagram. Это и стало причиной шквала критики в ее адрес.