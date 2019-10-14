Звезда К-роp найдена мертвой в своем доме
Тело артистки нашел ее менеджер. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на заявление полиции Сеула. Корейские правоохранители не исключают, что молодая певица покончила с собой.
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Как передало BBC, Солли приостановила свою карьеру после травли, которая была развернута против нее в последний месяц в интернете.
Чхве Чжин Ри родилась 29 марта 1994 года. В 2009 году она стала участницей К-рор группы f(x) и взяла себе псевдоним Солли. Девушки выпустили четыре студийных альбома.
В 2015 году Солли покинула группу и начала сниматься в кино. Она сыграла в фильмах «Король моды», «Настоящий», «Пираты», а также в сериалах «Персона», «Отель „Дель Луна“» и «Для тебя во всем цвету».
Артистка была известна своим откровенным поведением. Так, в 2016 году она показала в Сети свою грудь. После этого певица и актриса столкнулась с травлей. СМИ в ноябре 2016 года написали, что Солли пыталась свести счеты с жизнью. Ее экстренно госпитализировали в одну из больниц Сеула.
В сентябре Солли вновь показала грудь во время прямого эфира в Instagram. Это и стало причиной шквала критики в ее адрес.