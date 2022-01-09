Звезда «Интернов» не выходит на связь в Казахстане

Актер Иван Глинников отправился в экспедицию в Казахстане и не выходит на связь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина прибыл в Казахстан еще второго января для участия в экспедиции в горы.

В последний раз он связывался с родными седьмого января через телефон друга. Отмечается, что посещать Алма-Аты, ставший основной точкой протеста, он не планировал.

Источник допустил, что Глинников не может связаться с родными из-за проблем со связью, которые наблюдались на территории страны.

На протяжении последних нескольких дней в Казахстане происходили волнения из-за повышения розничных цен на сжиженный газ. Затем они переросли в погромы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он возгласил Совбез и обратился за помощью к странам ОДКБ. Сейчас в республику продолжают прибывать миротворческие силы.