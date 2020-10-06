Звезда «Холостяка» попала в аварию на авто, которое ей дали «поездить»

Mercedes-Benz, который предположительно вела сбившая пешехода звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова, принадлежит другому человеку. Его владелец Рагим Шамшилов рассказал «360», почему пустил девушку за руль.

Бизнесмен объяснил, что машину дал не по доверенности. У Коротковой, по его словам, автомобиль находится в ремонте.

«Я дал поездить просто. Никаких связей нет», — сказал Шамшилов.

Мужчина уточнил, что никаких подробностей случившегося не знает. Сотрудники ГИБДД с ним тоже пока не связывались.

Состояние девушки, которая сбила пешехода, он комментировать отказался, посоветовав поговорить с адвокатом.

Мать погибшего в аварии Александра Н. сказала, что сын переходил дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода. Женщина считает — он виноват сам. Последние несколько лет, по ее словам, мужчина много пил и нигде не работал.

«У него сыну 17 лет будет. Развелся, не мог пережить и запил, жил прошлым. Пил, был неадекватным. <…> В последнее время уходил на три-четыре дня. Никогда не говорил, где был и что делал», — уточнила мать попавшего под колеса мужчины.

Женщина добавила, что пыталась отправить сына лечиться, но он «категорически отказывался».

Ранее СМИ рассказали, что сильный удар об Mercedes-Benz под управлением Виктории Коротковой отбросил Александра на встречную полосу. Там он попал под колеса еще одного авто.