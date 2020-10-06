Звезда «Холостяка» попала в аварию на авто, которое ей дали «поездить»
Бизнесмен объяснил, что машину дал не по доверенности. У Коротковой, по его словам, автомобиль находится в ремонте.
«Я дал поездить просто. Никаких связей нет», — сказал Шамшилов.
Мужчина уточнил, что никаких подробностей случившегося не знает. Сотрудники ГИБДД с ним тоже пока не связывались.
Состояние девушки, которая сбила пешехода, он комментировать отказался, посоветовав поговорить с адвокатом.
Мать погибшего в аварии Александра Н. сказала, что сын переходил дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода. Женщина считает — он виноват сам. Последние несколько лет, по ее словам, мужчина много пил и нигде не работал.
«У него сыну 17 лет будет. Развелся, не мог пережить и запил, жил прошлым. Пил, был неадекватным. <…> В последнее время уходил на три-четыре дня. Никогда не говорил, где был и что делал», — уточнила мать попавшего под колеса мужчины.
Женщина добавила, что пыталась отправить сына лечиться, но он «категорически отказывался».
Ранее СМИ рассказали, что сильный удар об Mercedes-Benz под управлением Виктории Коротковой отбросил Александра на встречную полосу. Там он попал под колеса еще одного авто.