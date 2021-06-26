Звезда фильма «Хождение за три моря» умерла в Москве

Актер театра и кино Леонид Топчиев скоропостижно умер в Москве на 92-м году жизни. Его тело обнаружили в квартире на Нахимовском проспекте.

О смерти Топчиева сообщила kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в полицию сообщение о смерти актера поступило 23 июня. На место прибыли правоохранители и скорая помощь.

Медики констатировали смерть Топчиева. При осмотре тела каких-либо следов насильственной смерти не обнаружили. По предварительной версии, он умер от естественных причин. Труп направили на экспертизу.

Топчиев играл в МХАТе, принимал участие в съемках фильмов «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки». Широкую известность ему принесла роль великого князя Московского Ивана Васильевича III в фильме «Хождение за три моря». Эта лента в 1958 году была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале.

Топчиев также работал главным режиссером Вологодского театра драмы и Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Г. Волкова. Занимался преподавательской деятельностью и был профессором кафедры актерского мастерства в ГИТИС.