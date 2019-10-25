  • Звезда «Экипажа» высказалась по поводу болезни Заворотнюк

    25 октября 2019, 09:36

    Борис Ломакин

    Актриса Александра Яковлева поделилась мыслями о болезни Анастасии Заворотнюк и вспомнила свой опыт борьбы с онкологическим заболеванием. Она призналась, что на протяжении нескольких лет «умирала», но потом нашла своего гениального специалиста.
    Звезда «Экипажа» высказалась по поводу болезни Заворотнюк

    По словам Яковлевой, сейчас многие люди боятся онкологических заболеваний, и даже звезды. «Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — сказала актриса сайту Teleprogramma.pro.

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    Яковлева также рассказала о своем опыте борьбы с недугом. По ее словам, ей просто повезло найти своего «гениального специалиста», так как до этой встречи она буквально умирала. Артистка раскрыла информацию о своем заболевании лишь в мае 2019 года, хотя больна была несколько лет.

    Яковлева была одной из самых популярных актрис 80-х. Она сыграла в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и ряде других, передает ИА Ura.ru.

    О Заворотнюк стали говорить в августе этого года. Ее продюсер Андрей Разин сообщил, что врачи диагностировали у актрисы рак четвертой степени. Однако родственники актрисы не комментируют слухи.