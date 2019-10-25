Звезда «Экипажа» высказалась по поводу болезни Заворотнюк

Актриса Александра Яковлева поделилась мыслями о болезни Анастасии Заворотнюк и вспомнила свой опыт борьбы с онкологическим заболеванием. Она призналась, что на протяжении нескольких лет «умирала», но потом нашла своего гениального специалиста.

По словам Яковлевой, сейчас многие люди боятся онкологических заболеваний, и даже звезды. «Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — сказала актриса сайту Teleprogramma.pro.

СМИ: Заворотнюк отказалась от экспериментальной вакцины. Именно ей лечили Фриске Подробнее

Яковлева также рассказала о своем опыте борьбы с недугом. По ее словам, ей просто повезло найти своего «гениального специалиста», так как до этой встречи она буквально умирала. Артистка раскрыла информацию о своем заболевании лишь в мае 2019 года, хотя больна была несколько лет.

Яковлева была одной из самых популярных актрис 80-х. Она сыграла в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и ряде других, передает ИА Ura.ru.

О Заворотнюк стали говорить в августе этого года. Ее продюсер Андрей Разин сообщил, что врачи диагностировали у актрисы рак четвертой степени. Однако родственники актрисы не комментируют слухи.