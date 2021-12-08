Звезда «Дома-2» пожаловалась, что сутки ждала скорую для ребенка в Екатеринбурге

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Шевцова утверждает, что больше суток ждала скорую для своего ребенка. Пришедший на следующий день педиатр заявил, что шел к маленькому пациенту «без сознания».

«Скорую я прождала сутки, а то и больше. <…> Я сидела всю ночь возле кроватки и ждала. Они еще сказали, что я им не открыла двери. Вызвала и не открыла. <…> Ко мне пришел врач-педиатр почти в 18:00. Сказал, что мой ребенок без сознания. Якобы такую информацию передала скорая помощь», — рассказала девушка, добавив, что разговор с медиком сняла установленная в квартире камера видеонаблюдения.

Шевцова понадеялась, что эта ситуация может дойти до Минздрава. Сама экс-участница «Дома-2» намерена подать жалобу на врачей.

В службе скорой помощи Екатеринбурга заявили, что женщина вызывала медиков один раз. Один вызов был на взрослого, другой — на ребенка. Врачи прибыли через 16 минут, утверждают врачи.

«В больнице № 15 нет проблем со свободными местами», — сказал URA.RU пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.