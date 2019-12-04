Звезда «Дома 2» послала подальше нуждающихся и многодетных

Девушка, видимо, часто получает просьбы помочь финансово, поэтому в эмоциональном тексте Виктория задалась вопросом о вменяемости просителей.

«Люди, а не *** (одурели) ли вы??? Я что мать Тереза???? Или у меня нет семьи? родных? Которым я могу эти деньги перечислить? или мне бабки не куда деть??? Але гараж», — написала Виктория (пунктуация автора сохранена).

Виктория рассказала, что часто получает просьбы о помощи: Вике пишут многодетные, нуждающиеся, люди, которые не могут заплатить за квартиру. Судя по всему, помогать им девушка вряд ли станет.