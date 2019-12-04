  • Звезда «Дома 2» послала подальше нуждающихся и многодетных

    04 декабря 2019, 23:11

    Александр Кушак

    Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец опубликовала в сторис на своей страничке Instagram текст, в котором в грубой форме ответила пишущим ей с просьбами поклонникам, сообщил портал «Утро.ру».
    Звезда «Дома 2» послала подальше нуждающихся и многодетных

    Девушка, видимо, часто получает просьбы помочь финансово, поэтому в эмоциональном тексте Виктория задалась вопросом о вменяемости просителей.

    «Люди, а не *** (одурели) ли вы??? Я что мать Тереза???? Или у меня нет семьи? родных? Которым я могу эти деньги перечислить? или мне бабки не куда деть??? Але гараж», — написала Виктория (пунктуация автора сохранена).

    Виктория рассказала, что часто получает просьбы о помощи: Вике пишут многодетные, нуждающиеся, люди, которые не могут заплатить за квартиру. Судя по всему, помогать им девушка вряд ли станет.