Космонавту Прокопьеву присвоили звание звание Героя России

По распоряжению президента России Владимира Путина 13 ноября государственные награды были присуждены космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву, композитору Игорю Крутому и заместителю генпрокурора Юрию Гулягину.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации… присвоить почетное звание „Летчик-космонавт РФ“ Прокопьеву Сергею Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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Орден Александра Невского был присвоен главе «Норильского никеля» Владимиру Потанину, а также заместителю генпрокурора Юрийю Гулягину.

Наградой за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты были отмечены президент петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин и композитор Игорь Крутой.

Также российский посол в Намибии награждем орденом дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.