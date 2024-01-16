Общество 16 января 2024, 11:04 Звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» учредили в России Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» РИА «Новости»

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В России появилось почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Указ об установлении этого звания 16 января подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, это почетное звание присваивается, как правило, при стаже работы сроком не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград.

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Получить его могут высокопрофессиональные должностные лица местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли, при решении задач обеспечения жизнедеятельности населения мунобразований и реализации отдельных госполномочий, а также за достижение других значимых результатов деятельности.