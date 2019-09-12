Звание почетного гражданина Московской области в подарок. Ирине Родниной исполнилось 70 лет

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина 12 сентября отмечает свой 70-й день рождения. И в этот праздник депутаты Мособлдумы одобрили ходатайство о присвоении спортсменке звания «Почетный гражданин Московской области».

Ирина Роднина — самая титулованная спортсменка России и одна из самых титулованных в мире. За всю свою спортивную карьеру она не проиграла ни одного турнира. За это ее имя попало в Книгу рекордов Гиннесса. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой Европы по фигурному катанию.

После завершения спортивной карьеры Ирина Роднина стала тренером, работала в Америке с 1990 по 2002 год. После возвращения в Россию стала депутатом Госдумы.

Сейчас спортсменка является президентом региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Московской области». Роднина много делает для развития спорта в регионе.

Звание «Почетный гражданин Московской области» — высшая награда региона. Его присваивают за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии Подмосковья, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, за деятельность, способствующую развитию и процветанию московского региона.