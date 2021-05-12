Звание народного художника России присвоили Никасу Сафронову
Академику Российской академии художеств, художнику Никасу Сафронову присвоено звание народного художника РФ. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, художник получил это звание «За большие заслуги в области изобразительного искусства».
Ранее Сафронов заступился за актрису Елену Проклову, которая подверглась травле в интернете после рассказа о сексуальных домогательствах со стороны известного актера.
«Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить», — заметил художник.