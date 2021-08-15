На церемонии в московском концертном зале «Мир» было оглашено имя новой победительницы всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2021». Ею стала жительница Кузбасса Анна Филиппова.

В этом году в конкурсе приняли участие 23 многодетные мамы со всей России, сообщил ТАСС. Все они были признаны лучшими в своих регионах. Впервые в истории конкурса женщины представили национальные костюмы разных стран мира.

Самой молодой маме из Ростова-на-Дону Кире Волковой исполнилось 28 лет, у нее один ребенок. Самой старшей участнице из Дзержинска Светлане Митюшкиной — 68 лет. У нее двое детей и внуков. У победительницы конкурса Анны Филипповой трое сыновей.

Конкурс проводит фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин» под руководством Аллы Маркиной. Ограничений по возрасту нет, главное условие для участия — быть женой и мамой.

Год назад лучшей мамой России стала Дарья Иванова из Нижегородской области.