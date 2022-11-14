Общество 14 ноября 2022, 19:11 Звание «Город воинской славы» присвоят новым российским населенным пунктам Оргкомитет «Победа» рассмотрит заявки на присвоение почетных званий российским городам РИА «Новости»

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Список городов со званием «Город воинской славы» скоро пополнится. Во вторник, 15 ноября, президент Владимир Путин проведет заседание оргкомитета «Победа», на котором рассмотрят заявки на присвоение почетных званий российским городам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В повестке встречи — рассмотрение заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести"», — уточнили представители оргкомитета.

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Кроме этого, участники совещания обсудят план мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Президент проведет заседание по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что народный совет ДНР обратился с просьбой к главе государства присвоить звание «Город воинской славы» Мариуполю. Также парламентарии попросили Путина присвоить Горловке звание «Город трудовой доблести».

Такое же звание может получить Подольск. Предложение поступило от органов местного самоуправления. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, военные заводы Подольска обеспечивали бесперебойное производство во времена Великой Отечественной войны, это помогло приблизить Победу.