Звание Героя России присвоили космонавту Ивану Вагнеру

Космонавту Ивану Вагнеру присвоили звание Героя России, указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС», — говорится в указе президента.

Тем же указом глава государства присвоил Вагнеру звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Иван Вагнер был в составе того самого экипажа, который «починил» утечку воздуха на МКС при помощи пакетика чая и скотча. Русская смекалка помогла космонавтам справиться с нештатной ситуацией.

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев во время выхода в открытый космос развернули копию Знамени Победы. Из модуля они вышли 28 апреля, в 17:58. Знамя установили на многофункциональном лабораторном модуле «Наука».