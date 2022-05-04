Звание Героя России присвоили космонавту Ивану Вагнеру
Президент РФ Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России
Космонавту Ивану Вагнеру присвоили звание Героя России, указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС», — говорится в указе президента.
Тем же указом глава государства присвоил Вагнеру звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
Иван Вагнер был в составе того самого экипажа, который «починил» утечку воздуха на МКС при помощи пакетика чая и скотча. Русская смекалка помогла космонавтам справиться с нештатной ситуацией.
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев во время выхода в открытый космос развернули копию Знамени Победы. Из модуля они вышли 28 апреля, в 17:58. Знамя установили на многофункциональном лабораторном модуле «Наука».