Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии. Соответсвующий указ был опубликован 21 декабря 2020 года.

«Присвоить воинское звание генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу», — говорится в документе.

В июле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров стал генерал-майором. Новое воинское звание ему присвоил президент России Владимир Путин. Российский лидер по телефону зачитал Кадырову свой указ.

Также ранее президент поддержал предложение присвоить 20 городам звание трудовой доблести.