Психолог Екушевская рассказала, чего хотят зумеры от работы

Представители поколения «зумеров» — людей, родившихся между 1997 и 2009 годами — сейчас начинают выходить на работу. Клинический психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала РИА ФАН, какие у них приоритеты.

По словам Екушевской, если для предыдущего поколения миллениалов больше важна зарплата и пакет социальных гарантий, для зумеров это уходит на второй план. Концепция личностного роста и обучения новому на протяжении всей жизни им важнее карьерной лестницы. Кроме того, они очень ценят ментальное здоровье — им важна бережная атмосфера на работе и отсутствие личного стресса.

Опросы, проведенные среди американских подростков и молодых людей, показывают, что им также важна социальная значимость работы. Большинство из них заинтересованы в волонтерской деятельности, поскольку их первостепенная задача — не деньги и карьерный рост, а изменение мира к лучшему.