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    26 мая 2021, 17:14

    Зуб мамонта нашли при строительстве школы в Кемеровской области

    Артур Блянихов

    В городе Тайга (Кемеровская область) во время строительства школы № 160 в котловане был обнаружен зуб мамонта. Об этом сообщил «Царьград».

    Специалисты Музея археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского госуниверситета подтвердили, что странный предмет, найденный строителями, оказался зубом вымершего животного.

    «По итогам экспертной оценки было указано, что этот образец имеет характерные признаки жевательного зуба мамонта с многочисленными тонкими пластинами, которые хорошо приспособлены для пережевывания грубого растительного корма», — рассказали в пресс-службе администрации Тайгинского городского округа.

    Отмечается, что у мамонтов было по четыре зуба, которые могли за жизнь меняться до шести раз.