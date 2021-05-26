Зуб мамонта нашли при строительстве школы в Кемеровской области

В городе Тайга (Кемеровская область) во время строительства школы № 160 в котловане был обнаружен зуб мамонта. Об этом сообщил «Царьград».

Специалисты Музея археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского госуниверситета подтвердили, что странный предмет, найденный строителями, оказался зубом вымершего животного.

«По итогам экспертной оценки было указано, что этот образец имеет характерные признаки жевательного зуба мамонта с многочисленными тонкими пластинами, которые хорошо приспособлены для пережевывания грубого растительного корма», — рассказали в пресс-службе администрации Тайгинского городского округа.

Отмечается, что у мамонтов было по четыре зуба, которые могли за жизнь меняться до шести раз.