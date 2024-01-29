Общество 29 января 2024, 12:11 Зрительское голосование за участников премии «Большая цифра» продлится до 8 февраля

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Зрительское голосование в премии «Большая цифра — 2024» стартовало 25 января. Желающие могут поддержать любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм или сериал на сайте bigdigit.ru до 8 февраля включительно.

В этом году оргкомитет премии получил рекордное количество заявок — 195. Они поступили от телеканалов, стриминговых платформ, производителей и дистрибьюторов контента, а также разработчиков технологических решений для вещания. Есть среди них и проекты телеканала «360».

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В номинациях «Большой цифры» ежегодно выбирают более 50 победителей. Лауреатами премии становились крупные медиахолдинги и телеканалы, фильмы и телесериалы, технологические решения для вещания.

Поступившие работы вместе с членами жюри традиционно оценивают зрители. Участники голосования решают, кому достанется «народная» награда, — приз зрительских симпатий. В 2023-м в открытом голосовании на сайте премии свой выбор сделали 54 527 человек.

Победителей в номинациях огласят 28 февраля на церемонии награждения премии «Большая цифра». Она пройдет в завершение первого дня форума медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. Полный список победителей премии по версии зрителей и жюри опубликуют на сайте премии.

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