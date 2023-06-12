12 июня 2023, 11:00
Зрителям «Внимание! Еда!» посоветовали приготовить холодный Костромской борщ на квасе «Семейный секрет. Традиционный»
Рецепт освежающего блюда для летнего сезона показали в рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“» в программе «Внимание! Еда!». Телезрителям рассказали, как приготовить холодный Костромской борщ на белом деревенском квасе «Семейный секрет. Традиционный».
Этот квас приготовили по технологии двойного брожения. «Семейный секрет. Традиционный» обладает естественным осадком, а также богат витаминами, макро- и микроэлементами, антиоксидантами. Это особенно актуально в жару.
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Что потребуется для холодного Костромского борща?
Свекла отварная, 200 граммов
Капуста белокочанная отварная, 200 граммов
Картофель отварной, 200 граммов
Фасоль красная отварная, 3 столовых ложки
Вареное яйцо, 1 штука
Белый квас «Семейный секрет. Традиционный», 1 литр
Пучок укропа и петрушки
Чеснок, два зубчика
Соль, перец, сахар, сметана по вкусу.
Как готовить?
Свеклу нарежьте соломкой, а капусту мелко нашинкуйте. Картошку нужно очистить от кожуры и нарезать на длинные тонкие ломтики.
Засыпьте свеклу, картошку, капусту и фасоль в отдельную кастрюлю и залейте квасом «Семейный секрет. Традиционный». Он не сладкий и отличается особой яркой натуральной кислинкой, подходящей для летнего супа.
Яичные белки нарежьте кубиками, а зелень порубите. Чтобы сделать заправку для борща, разотрите желток со сметаной, солью, чесноком и небольшим количеством сахара.
Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной. Подавать Костромской борщ на стол нужно холодным, лучше всего прямо из холодильника.
Летний суп с белым квасом «Семейный секрет. Традиционный» получится очень освежающим, легким, диетическим, а главное — полезным благодаря обилию витаминов. Холодный Костромской борщ отлично подойдет к бутерброду с паштетом. Приятного аппетита!
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Еда
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