Общество 12 июня 2023, 11:00 Зрителям «Внимание! Еда!» посоветовали приготовить холодный Костромской борщ на квасе «Семейный секрет. Традиционный»

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Рецепт освежающего блюда для летнего сезона показали в рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“» в программе «Внимание! Еда!». Телезрителям рассказали, как приготовить холодный Костромской борщ на белом деревенском квасе «Семейный секрет. Традиционный».

Этот квас приготовили по технологии двойного брожения. «Семейный секрет. Традиционный» обладает естественным осадком, а также богат витаминами, макро- и микроэлементами, антиоксидантами. Это особенно актуально в жару.

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Что потребуется для холодного Костромского борща?

Свекла отварная, 200 граммов

Капуста белокочанная отварная, 200 граммов

Картофель отварной, 200 граммов

Фасоль красная отварная, 3 столовых ложки

Вареное яйцо, 1 штука

Белый квас «Семейный секрет. Традиционный», 1 литр

Пучок укропа и петрушки

Чеснок, два зубчика

Соль, перец, сахар, сметана по вкусу.

Как готовить?

Свеклу нарежьте соломкой, а капусту мелко нашинкуйте. Картошку нужно очистить от кожуры и нарезать на длинные тонкие ломтики.

Засыпьте свеклу, картошку, капусту и фасоль в отдельную кастрюлю и залейте квасом «Семейный секрет. Традиционный». Он не сладкий и отличается особой яркой натуральной кислинкой, подходящей для летнего супа.

Яичные белки нарежьте кубиками, а зелень порубите. Чтобы сделать заправку для борща, разотрите желток со сметаной, солью, чесноком и небольшим количеством сахара.

Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной. Подавать Костромской борщ на стол нужно холодным, лучше всего прямо из холодильника.

Летний суп с белым квасом «Семейный секрет. Традиционный» получится очень освежающим, легким, диетическим, а главное — полезным благодаря обилию витаминов. Холодный Костромской борщ отлично подойдет к бутерброду с паштетом. Приятного аппетита!

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