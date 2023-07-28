Общество 28 июля 2023, 13:00 Зрителям программы «Внимание! Еда!» посоветовали выгодно покупать продукты для супа с горбушей через СБП

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Летом зачастую хочется съесть что-то легкое, свежее и пикантное. Хороший вариант такого блюда — суп с консервированной горбушей. Он легко готовится, а купить все ингредиенты можно с выгодой в «Магните» через Систему быстрых платежей, рассказал ведущий программы «Внимание! Еда!» Максим Беспалов.

Он отправился в «Магнит», чтобы купить для супа пару банок горбуши, картофель, морковь, зелень, лимон и чеснок.

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«Похоже, наш суп будет сегодня особенно доступный! Только представьте: с 10 июля по 13 августа 2023 года при оплате покупок через СБП в магазинах сети „Магнит“, в том числе на кассах самообслуживания, покупатели получат 5% кешбэк бонусами на карту лояльности магазина», — отметил ведущий передачи «Внимание! Еда!».

Чтобы получать выгоду, нужно активировать карту лояльности «Магнита» и обновить приложение торговой сети до последней версии. После этого при оплате через СБП на карту будут начислять бонусы, каждый из которых равен одному рублю. Этими бонусами в будущем можно оплачивать до 50% покупки.

Чтобы рассчитываться через Систему быстрых платежей, даже не обязательно брать с собой банковскую карту. СБП предлагает разные удобные способы оплаты.

«Я, например, скачал приложение „СБПэй“, привязал к нему свой счет и теперь могу платить в одно касание через NFC-табличку, которая есть на кассе. Пользователям достаточно разблокировать телефон при совершении покупки и приложить его к NFC-табличке. Нажимаете кнопку подтвердить и все — платеж прошел», — объяснил Максим Беспалов.

Можно платить по QR-коду на NFC-табличке в кассовой зоне. Для этого покупателю нужно отсканировать код в мобильном приложении банка, которым он обычно пользуется.

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Это не все варианты — еще можно расплатиться в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки». Нужно показать кассиру карту лояльности «Магнит», сказать о желании совершить покупку через Систему быстрых платежей в приложении и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП».

«А 5% от суммы покупки вернулись к вам на карту „Магнит“. С помощью этих бонусов вы сможете оплатить до 50% от стоимости следующей покупки. СБП — быстро, просто, выгодно!» — заключил ведущий программы «Внимание! Еда!».

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