Общество 29 мая 2023, 10:11 Зрителям передачи «Внимание! Еда!» рассказали, как приготовить царскую окрошку на квасе «Семейный секрет. Традиционный»

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Необычный рецепт окрошки представили зрителям программы «Внимание! Еда!» в новой рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“». Ведущий Максим Беспалов рассказал, как приготовить царскую окрошку на белом квасе «Семейный секрет. Традиционный».

На Руси натуральный квас добавляли в щи, тушеную говядину и рыбу. Чтобы приготовить царскую окрошку, потребуется горбуша в собственном соку, которую как раз проверяли в передаче «Внимание! Еда!».

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Ингредиенты:

Квас белый «Семейный секрет. Традиционный», 300 миллилитров

Горбуша в собственном соку, 100 граммов

Огурцы свежие, 50 граммов

Половина вареного яйца

Сметана, 20 граммов

Хрен столовый, 2 грамма

Соль, 3 грамма

Сахар, 2 грамма

Зелень петрушки и укропа, 6 граммов.

Как готовить?

Огурцы очистите от кожицы и нарежьте их мелкими кубиками. Порежьте зелень петрушки и укропа, посыпьте их солью, сахаром и разотрите. Мелко порубите яйца.

После этого нужно влить в супницу сметану и добавить белый квас «Семейный секрет. Традиционный». Он прекрасно сочетается с рыбой, потому что обладает яркой кислинкой и отличается пониженным содержанием сахара.

Затем положите в супницу огурцы, зелень и яйца, заправьте хреном. Рыбу кусками поместите в тарелки и залейте окрошкой. Приятного аппетита!

Белый квас «Семейный секрет. Традиционный» — это универсальный напиток, который подойдет не только для блюд, но и для утоления жажды. Его рецепт привезли из этнологической экспедиции по деревням Рязанской, Липецкой и Тамбовской областей. «Семейный секрет. Традиционный» — это белый квас с выразительной кислинкой и натуральным осадком.

Для царской окрошки подойдет и квас «Семейный секрет. Окрошечный с хреном». Если использовать его, дополнительно класть в блюдо хрен не нужно.

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