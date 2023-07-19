Общество 19 июля 2023, 12:30 Зрителям передачи «Внимание! Еда!» рассказали, как покупать продукты для пикника с выгодой через СБП

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Запах мангала, барбекю и пикники на природе — ассоциации, которые вызывает лето. В теплое время года приятно самостоятельно пожарить бургеры где-нибудь на берегу реки или озера. В программе «Внимание! Еда!» объяснили, как выгодно купить продукты для посиделок на свежем воздухе, оплатив товары через Систему быстрых платежей.

Ведущий передачи Максим Беспалов отправился за вкусным фаршем для бургеров в «Магнит», поскольку в этой сети очень кстати проходит совместная с СБП акция. С 10 июля по 13 августа в магазинах начисляют кешбэк 5% на бонусный счет сети при оплате через Систему быстрых платежей.

Чтобы сэкономить, нужно активировать карту лояльности «Магнита». При оплате через СБП на нее начислят бонусы, которыми потом можно покрыть до 50% покупки. Один бонус равен одному рублю.

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Оплатить покупки через СБП можно несколькими способами. Самый простой и удобный из них — приложение «СБПэй». Достаточно просто привязать свой счет, разблокировать телефон при совершении покупки и приложить к NFC-табличке в кассовой зоне.

Рассчитаться через Систему быстрых платежей можно по QR-коду. Его нужно отсканировать с помощью привычного приложения мобильного банка, а затем подтвердить оплату. Код будет размещен на NFC-табличке в кассовой зоне.

Произвести оплату также можно в один клик в мобильном приложении магазина «Магнит», привязав к нему счет. В разделе «Акции и скидки» есть кнопка «Оплатить через СБП». Предварительно приложение необходимо обновить до последней версии. Необходимо сообщить кассиру о желании рассчитаться через Систему быстрых платежей и после этого нажать кнопку «Оплатить».

«Теперь можно и забыть кошелек дома. Достаем телефон, сканируем код и подтверждаем оплату. Все!» — отметил ведущий «Внимание! Еда!» Максим Беспалов.

Информация об оплате отразится на чеке, а на карту «Магнита» вернется 5% от стоимости покупки. Кешбэк покупатель сможет потратить на другие товары.

Оплата через СБП действует как на обычных кассах, так и в зонах самообслуживания. Если заказать продукты в «Магните» онлайн и при этом выбрать опцию самовывоза, акция тоже сработает. Приятных покупок!

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