Общество 09 мая 2023, 10:19 Зрителям парада Победы в Москве подарили сувениры РИА «Новости»: сувенирные наборы подарили зрителям парада Победы на Красной площади РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве подарили наборы с сувенирной продукцией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пакеты с подарками расположили прямо на трибунах, на местах для зрителей. В красных мешочках лежали конструкторы с моделью отечественного боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» и теплые пледы.

Реклама

Парад Победы на Красной площади стартовал в 10:00 по московскому времени. Мероприятие проходит в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин также посетил торжественное мероприятие в сопровождении иностранных лидеров. Ожидается, что глава государства произнесет поздравительную речь.

Ранее один из волонтеров рассказала «360», что подготовка к параду Победы шла с прошлой ночи. Активисты занимались, в частности, раскладкой подарков для почетных гостей парада.