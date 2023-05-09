09 мая 2023, 10:19
Зрителям парада Победы в Москве подарили сувениры
РИА «Новости»: сувенирные наборы подарили зрителям парада Победы на Красной площади
Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве подарили наборы с сувенирной продукцией. Об этом сообщило РИА «Новости».
Пакеты с подарками расположили прямо на трибунах, на местах для зрителей. В красных мешочках лежали конструкторы с моделью отечественного боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» и теплые пледы.
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Парад Победы на Красной площади стартовал в 10:00 по московскому времени. Мероприятие проходит в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин также посетил торжественное мероприятие в сопровождении иностранных лидеров. Ожидается, что глава государства произнесет поздравительную речь.
Ранее один из волонтеров рассказала «360», что подготовка к параду Победы шла с прошлой ночи. Активисты занимались, в частности, раскладкой подарков для почетных гостей парада.
День Победы 9 мая
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