    15 мая 2020, 13:25

    Зрители вычислили возраст Гомера Симпсона

    Анастасия Кременчугская

    Внимательные зрители смогли вычислить возраст главного героя американского мультсериала «Симпсоны» Гомера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.

    Фанаты обратили внимание на то, что в 16-й серии четвертого сезона на экране появляются водительские права главы семейства. На них мелькает дата его рождения — 12 мая 1956 года. Несколько дней назад Гомер отмечал свой 64-й день рождения.

    В первой серии мультсериала главному герою было 33 года. Она вышла в 1989 году.

    Ранее кинематограф трижды предсказывал эпидемии похожие на коронавирус. В «Симпсонах» рассказали о японском «гриппе Осаки». Им заражались через соковыжималки от работников завода.

    Также в «Заражение» 2011-го года говорили про неизвестный вирус MEV-1, которым главная героиня заразилась в Китае. По сюжету вирус тоже поражает дыхательные пути, а многие города закрываются на карантин.

    И самым первым похожее на коронавирус заболевание предсказала картина «Эпидемия» 1991 года. Вирус зарождается в Америке, а туда он попал из Африки через больную обезьяну.