Зрители вычислили возраст Гомера Симпсона

Фанаты обратили внимание на то, что в 16-й серии четвертого сезона на экране появляются водительские права главы семейства. На них мелькает дата его рождения — 12 мая 1956 года. Несколько дней назад Гомер отмечал свой 64-й день рождения.

В первой серии мультсериала главному герою было 33 года. Она вышла в 1989 году.

Ранее кинематограф трижды предсказывал эпидемии похожие на коронавирус. В «Симпсонах» рассказали о японском «гриппе Осаки». Им заражались через соковыжималки от работников завода.

Также в «Заражение» 2011-го года говорили про неизвестный вирус MEV-1, которым главная героиня заразилась в Китае. По сюжету вирус тоже поражает дыхательные пути, а многие города закрываются на карантин.

И самым первым похожее на коронавирус заболевание предсказала картина «Эпидемия» 1991 года. Вирус зарождается в Америке, а туда он попал из Африки через больную обезьяну.