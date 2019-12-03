Зрители телеканала «360» и читатели Русфонда спасли Юлю Ворнакову

13-летней Юле Ворнаковой два года назад поставили диагноз пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Чтобы вылечиться, девочке необходима срочна операция. И теперь врачи смогут ее сделать.

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На 360tv.ru и rusfond.ru мы рассказали историю Юли Ворнаковой. Она живет вдвоем с мамой в подмосковном городе Видное. Два года назад у активной, здоровой и крепкой 13-летней девочки неожиданно начались тяжелые сердечные приступы тахикардии — вплоть до потери сознания.

Приступы постепенно участились и теперь случаются почти каждый час. Юле поможет только срочная операция, которую готовы провести кардиохирурги Морозовской детской городской клинической больницы (Москва).

Если не поторопиться, возрастет угроза острой сердечной недостаточности и отека легких. Юлина мама воспитывает дочь одна, денег на операцию у нее нет.

Вся необходимая сумма (502 516 рублей) благодаря нашим читателям была собрана. Всего — 513 756 рубля. Госпитализация в декабре 2019. Родители Юли благодарят всех за помощь.

Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».