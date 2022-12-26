26 декабря 2022, 18:00
Зрители ОТР впервые увидят фрагменты, удаленные из любимых советских фильмов
Праздничный эфир для своих зрителей подготовило Общественное телевидение России. В новогодний вечер на канале представят спецпроект «Что осталось за кадром».
Телеведущие канала расскажут о деталях создания всеми любимых популярных советских фильмов «Девчата», «Ирония судьбы...», «Свадьба в Малиновке».
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Отмечается, что зрителям предоставят возможность впервые увидеть те уникальные фрагменты кинокартин, которые были вырезаны при подготовке.
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