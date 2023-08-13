Общество 13 августа 2023, 05:41 Зрители нашли киноляп в фильме «Москва слезам не верит» РБК: в фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с пледом-ковром YouTube

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В фильме «Москва слезам не верит» нашли незаметный киноляп. Об этом сообщило агентство «РБК».

В материале сказано, что декораторы допустили ошибку с пледом, которым герой фильма Гоша накрыл героиню Катерину Тихомирову. Оказалось, что своеобразное покрывало зрители видели в фильме не один раз. Его также использовали как настенный ковер в квартире у одного из персонажей картины Володи.

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Когда героиня оказалась дома у Владимира, то за ее спиной весел тот же плед, которым мужчина накрывал ее в другой сцене. Как отметили в публикации, не все зрители сразу заметили эту деталь.

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Фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» выпустили в 1980 году. Картина быстро завоевала любовь зрителей и лидировала на прокате. После выхода кинофильм получил большое количество наград в Советском Союзе. Среди них — Государственная премия. Также в 1981 году картине дали премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».