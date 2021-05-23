Зрители Евровидения пристыдили украинское жюри за отношение к Литве

Пользователи социальных сетей разозлились на украинское жюри музыкального конкурса Евровидение. Им не понравилось, что члены жюри не дали Литве ни одного очка, несмотря на дружеские отношения со страной. Она, наоборот, высоко оценила украинскую группу.

«Первые три позиции (итогов конкурса — прим. ред.) совпали с моими местами главы профессионального жюри Украины. Поздравляем наших ребят! Молодцы! Только иногда нужно улыбаться!» — написал глава украинского жюри Александр Пономарев в своем Facebook.

В комментариях некоторые пользователи заявили, Что жюри несправедливо поставило оценки — предпочтение следовало отдавать «друзьям» Киева.

«Как можно было так с литовцами?»

«А не стыдно перед Литвой? Ни одного балла друзьям, которые дали нам 12. Обидно».

«Литва поддержала Украину, а мы за нее не голосуем».

«И почему вы не поддержали Литву?»

Автор поста подчеркнул, что члены жюри смотрели на номера и песни, с которыми артисты выступали, и в соответствии с этим ставили оценки.

«Стыдно должно быть? <…> Что вы предлагаете мне сделать?» — ответил он в комментариях на претензии пользователей.

Украина получила от Литвы максимально возможные 24 балла. Высокую оценку исполнителям дали как члены жюри, так и жители страны. Однако жюри Украины не присудили ни одного балла участникам из этой страны.