Общество 08 апреля 2024, 16:56 Зрители «Что? Где? Когда?» попросили выгнать одного из знатоков за неподобающее поведение Зрители «Что? Где? Когда?» попросили выгнать магистра Козлова из-за поведения РИА «Новости»

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Поведение магистра знаменитой интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова вызвало недовольство среди зрителей. В последнем выпуске программы на Первом канале он снова поспорил с ведущим Борисом Крюком.

Когда команда Козлова уступала телезрителям со счетом 4:5, им предложили вопрос от Дениса Овчинникова из Саратова. Участники решили, что речь идет о нормах перевозки ручной клади на борту самолетов. Однако оказалось, что вопрос касался правил поведения в музее или галерее.

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Козлов настаивал на правильности своего ответа и даже повысил на ведущего голос. Крюк в ответ напомнил Козлову о предыдущих разногласиях.

«Мы договаривались с вами прошлую историю не вспоминать, если вы хотите вернуться к истории прошлой, господин ведущий, извините, вы мне обещали», — настаивал Козлов.

В итоге Крюк извинился перед знатоком и предложил компенсацию зрителю за снятый вопрос. Но большинству поклонников программы поведение Козлова не понравилось.

«Команды Козлова больше не буду смотреть. Теряю все уважение к передаче с такими играми как сегодня», — написал в соцсетях один из зрителей.

Другой поклонник предложил выгнать знатока из передачи.

«Выгоните уже Козлова из клуба. Просто стыд и позор!», — пожаловался телезритель.

Ранее жительница Дубны обыграла команду магистра «Что? Где? Когда?» Максима Поташева. Она спрашивала о необычном музейном экспонате.