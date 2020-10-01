Зрителей без масок в Большом Московском цирке пересадят на дальние места

«Лицам, нарушающим масочный режим, мы предложим пересесть на более удаленные места, то есть будем тщательно за этим следить», — уточнили в пресс-службе цирка.

Правила, связанные с обязательным ношением масок, прозвучат в фойе. Москвичей и гостей столицы попросят носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Цирк продолжает работать с соблюдением требующихся мер безопасности, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в Москве из-за нарушений масочного режима закрыли ряд продуктовых магазинов, в том числе сетей «Магнолия», «Перекресток» и «Пятерочка». К концу прошлой недели Роспотребнадзор закрыл 49 столичных магазинов. Скоро под штраф попадут и покупатели, которые отказываются надевать средства индивидуальной защиты.

Меры для предотвращения распространения коронавируса снова вводятся в столице и Московской области из-за роста числа новых случаев COVID-19.