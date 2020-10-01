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    01 октября 2020, 17:14

    Зрителей без масок в Большом Московском цирке пересадят на дальние места

    Алена Макаренко

    В Большом Московском цирке посетителям без медицинских масок предложат пересесть на дальние места. Об этом рассказали представители организации, их процитировало РИА «Новости».
    Зрителей без масок в Большом Московском цирке пересадят на дальние места

    «Лицам, нарушающим масочный режим, мы предложим пересесть на более удаленные места, то есть будем тщательно за этим следить», — уточнили в пресс-службе цирка.

    Правила, связанные с обязательным ношением масок, прозвучат в фойе. Москвичей и гостей столицы попросят носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.

    Цирк продолжает работать с соблюдением требующихся мер безопасности, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

    Ранее в Москве из-за нарушений масочного режима закрыли ряд продуктовых магазинов, в том числе сетей «Магнолия», «Перекресток» и «Пятерочка». К концу прошлой недели Роспотребнадзор закрыл 49 столичных магазинов. Скоро под штраф попадут и покупатели, которые отказываются надевать средства индивидуальной защиты.

    Меры для предотвращения распространения коронавируса снова вводятся в столице и Московской области из-за роста числа новых случаев COVID-19.

    Новости SMI.FM