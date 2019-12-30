Зоозащитницы Югры оголят грудь в поддержку приютов для животных

Одна из активисток по имени Ольга рассказала об акциях, которые состоятся в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

«В городах должны быть приюты для бездомных животных, где им окажут медицинскую помощь и накормят. В ХМАО существует несколько частных приютов, которые содержатся на деньги волонтеров, но этого мало. Мы хотим своей акцией привлечь внимание к этой проблеме, пусть и таким необычным способом», — объяснила девушка.

Точную дату зоозащитница не назвала, однако уточнила, что речь идет о «новогодних праздниках».

По ее словам, акции пройдут в формате пикетов, на которых свою наготу девушки прикроют плакатами с призывами о строительстве приютов.

Ульяна Ястремская, волонтер группы помощи животным «Право на жизнь» из Нефтеюганска заявила, что не знала об этой акции. Также она отметила свое неоднозначное отношение к таким пикетам.

«Мы за то, чтобы решались проблемы бездомных животных, но какой смысл этой акции? Будут те, кто снова назовет зоозащитников шизанутыми, но кто-то и поддержит. Продуктивней решать такие вопросы, идя на диалог с властью, выискивая деньги на строительство приютов у спонсоров, меняя мировоззрение людей», — объяснила Ястремская.