Зоозащитница призвала наказать стримера из Твери за издевательства над кошкой в прямом эфире

Жители Твери возмущены действиями местного живодера, который регулярно мучает свою кошку в прямых эфирах. Его необходимо привлечь в ответственности, а бедное животное забрать в добрые руки.

Об этом «360» рассказала зоозащитница из Твери Алина.

Все жители Твери крайне этим возмущены и недовольны. Мы очень хотим, чтобы данного гражданина Твери призвали к ответственности и, конечно же, забрали у него эту бедную, несчастную кошку. Такое отношение к животным крайне недопустимо», — отметила она.

Судьбой животного обеспокоился один из местных жителей. Он опубликовал в Сети личные данные блогера, в том числе его телефон и адрес, и рассказал о тяжелой жизни его питомца. Кошке полгода, и стример регулярно собирает донаты ей на корм. Однако в социальных сетях писали, что полученные деньги он тратит не на питомца, а на спиртное для себя.

По данным СМИ, у мужчины есть ребенок — его забрали органы опеки в прошлом году из-за алкоголизма. Кроме того, он якобы постоянно бьет свою жену. Однако во время одного из стримов он напал на кошку, которая оцарапала его супругу. Пользователи собираются написать заявление в полицию, чтобы наказать мужчину за жестокое обращение с животным.