Зоозащитница оценила законопроект о маркировке животных
Зоозащитница Динара Агеева обсудила с ИА Nation News законопроект, который обяжет россиян маркировать домашних животных за свой счет.
«Недавно шла речь о регистрации животных и маркировке именно путем чипирования, так как это самый надежный и современный способ. Делать татуировку — это как-то совсем», — заметила собеседница информагентства.
По ее словам, татуировка крайне болезненна для животных. Кроме того, со временем она может слезть. По мнению общественницы, гораздо эффективнее чипировать животное, поскольку в этом случае его проще будет найти.