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    24 августа 2020, 17:36

    Зоозащитница оценила законопроект о маркировке животных

    Артур Блянихов

    Зоозащитница Динара Агеева обсудила с ИА Nation News законопроект, который обяжет россиян маркировать домашних животных за свой счет.

    «Недавно шла речь о регистрации животных и маркировке именно путем чипирования, так как это самый надежный и современный способ. Делать татуировку — это как-то совсем», — заметила собеседница информагентства.

    По ее словам, татуировка крайне болезненна для животных. Кроме того, со временем она может слезть. По мнению общественницы, гораздо эффективнее чипировать животное, поскольку в этом случае его проще будет найти.

    Новости SMI.FM