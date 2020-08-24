Зоозащитница оценила законопроект о маркировке животных

«Недавно шла речь о регистрации животных и маркировке именно путем чипирования, так как это самый надежный и современный способ. Делать татуировку — это как-то совсем», — заметила собеседница информагентства.

По ее словам, татуировка крайне болезненна для животных. Кроме того, со временем она может слезть. По мнению общественницы, гораздо эффективнее чипировать животное, поскольку в этом случае его проще будет найти.