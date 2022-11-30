Общество 30 ноября 2022, 15:11 Зоозащитница Комарова оценила закон об обязательной стерилизации домашних животных Зоозащитница Комарова: стерилизацию домашних животных невозможно контролировать

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Зоозащитница, участница проекта «Всякое дыхание» Ольга Комарова в разговоре с телеканалом Piter.TV прокомментировала законопроект Госдумы об обязательной кастрации или стерилизации домашних животных.

По ее словам, действие закона будет тяжело контролировать, поскольку частное жилище, в котором содержатся питомцы, неприкосновенно. При этом закон сможет работать лишь в том случае, если процедура стерилизации будет бесплатной.

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«В Нидерландах государство взяло на себя все расходы, связанные с кастрацией животных. <…> Если у нас власти тоже сделают данную операцию бесплатной, то люди будут охотнее приводить животных к ветеринарам», — сообщила зоозащитница.

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