Зоозащитница Борисенко рассказала о недочетах штрафов для владельцев собак за укусы

Зоозащитница Олеся Борисенко рассказала, что штрафы для хозяев собак, которые кого-то покусали, — нужная мера. Но в данный момент у нее есть недочеты. Об этом сообщила НСН.

Она пояснила, что некоторые люди начнут нарочно провоцировать животных или вообще инсценировать нападения, чтобы получить компенсацию.

«Все-таки уместнее вкладывать в развитие культуры собаководства в целом в стране и в регистрацию питомцев», — заключила Борисенко.

Она пояснила, что следует создать базу для питомцев, хозяева которых будут обязаны регистрировать их там. Тогда в случае нестандартной ситуации полицейские смогут узнать всю информацию о собаке и ее хозяине.