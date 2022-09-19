Зоозащитница Базаркина предупредила о больших тратах в случае болезни животного | 360°

Общество 19 сентября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

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Viber Зоозащитница Базаркина предупредила о больших тратах в случае болезни животного

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Домашние животные в старости, как и люди, могут тяжело болеть. Уход за таким животным требует много денег и времени, это стоит учесть, прежде чем принять решение завести кошку или собаку. Об этом Pravda.ru рассказала ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных Наталья Базаркина.

«Во-первых, должен быть свой хороший лечащий ветеринарный врач. Во-вторых, если вы хотите здоровое животное, то лучше брать у проверенных заводчиков и приглашать профессионала, чтобы он приехал, помог определить состояние животного: бывает, уже видны внешние симптомы», — отметила специалист.

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Она добавила, что не существует приютов или каких-то центров, куда можно будет отдать тяжелобольное животное. Поэтому владельцу нужно понимать, что в случае болезни ответственность по уходу за питомцем придется брать на себя.

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